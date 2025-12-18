O właścicielu

Krótkoterminowy wynajem apartamentów w Tbilisi

Proste zakwaterowanie przez całą dobę: zakwaterowanie gości samodzielnie, wysyłamy instrukcje z góry.

Wygodność gości przede wszystkim: łóżka dla 2-6 osób w apartamentach, kuchnia, prysznic, pralka, miejsce do przechowywania, pralka.

* dostępność parkingu.

* Transfer do Gruzji

Gza Apart jest firmą rodzinną, która od kilku lat pracuje w gościnności.

Uwielbiamy podróżować z rodziną i wiedzieć, co jest ważne na wakacje poza naszym rodzinnym lub kraju.

Opierając się na tym doświadczeniu, zapewniamy komfortowy pobyt w naszych apartamentach.

