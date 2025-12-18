  1. Realting.com
Микава

Россия Ивановская область г Иваново улица Ермака дом 10 кв 157
Company type
Oddający w dzierżawę
Rok założenia firmy
2021
Na platformie
Mniej niż miesiąc
Języki komunikacji
Русский
Strona internetowa
homereserve.ru/CwiIQyh3If
O właścicielu

Krótkoterminowy wynajem apartamentów w Tbilisi
Proste zakwaterowanie przez całą dobę: zakwaterowanie gości samodzielnie, wysyłamy instrukcje z góry.

Wygodność gości przede wszystkim: łóżka dla 2-6 osób w apartamentach, kuchnia, prysznic, pralka, miejsce do przechowywania, pralka.

* dostępność parkingu.

* Transfer do Gruzji

Gza Apart jest firmą rodzinną, która od kilku lat pracuje w gościnności.

Uwielbiamy podróżować z rodziną i wiedzieć, co jest ważne na wakacje poza naszym rodzinnym lub kraju.

Opierając się na tym doświadczeniu, zapewniamy komfortowy pobyt w naszych apartamentach.

Usługi

* Dzienny wynajem apartamentów w Tbilisi

* wynajem miejsc parkingowych

* Transfer do Gruzji

Godziny pracy
Otwórz teraz
Obecnie w firmie: 13:19
(UTC+3:00, Europe/Moscow)
Poniedziałek
09:00 - 21:00
Wtorek
09:00 - 21:00
Środa
09:00 - 21:00
Czwartek
09:00 - 21:00
Piątek
09:00 - 21:00
Sobota
09:00 - 21:00
Niedziela
09:00 - 21:00
Natala Mikava
1 obiekt
