Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Włochy
  3. Trydent-Górna Adyga
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Trydent-Górna Adyga, Włochy

;
Comunita della Vallagarina
22
Comunita Alto Garda e Ledro
15
Rovereto
12
Arco
11
Pokaż więcej
43 obiekty total found
Penthouse 4 pokoi w SantAlessandro, Włochy
Penthouse 4 pokoi
SantAlessandro, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 197 m²
We offer for sale a penthouse of rare beauty located in the heart of Riva del Garda. This pr…
$1,48M
Zostaw prośbę
Dom drewniany w stylu górskim 24 pokoi w Cavalese, Włochy
Dom drewniany w stylu górskim 24 pokoi
Cavalese, Włochy
Pokoje 24
Powierzchnia 1 000 m²
Liczba kondygnacji 3
Okazja inwestycyjna w sercu Dolomitów - Ośrodek operacyjny z restauracją📍 Włochy, Valflorian…
$1,12M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Hotel Invest
Języki komunikacji
English, Русский, Français
Telegram Napisz w Telegram
Mieszkanie 4 pokoi w Territorio Val dAdige, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Territorio Val dAdige, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
We present to you your new property in the heart of the city of Trento, where beauty blends …
$700,711
Zostaw prośbę
TekceTekce
Mieszkanie 3 pokoi w SantAlessandro, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
SantAlessandro, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 136 m²
We present a unique and refined style apartment, located in the prestigious area of Sant'Ale…
$925,158
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Mori, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Mori, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 162 m²
In Mori, overlooking Via del Garda, there will soon be a new and modern A+ class residential…
$425,901
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Mori, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Mori, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 76 m²
In Mori, overlooking Via del Garda, there will soon be a new and modern A+ class residential…
$256,197
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Chiarano, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Chiarano, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 156 m²
We offer for sale several housing solutions in the new residence "AI GIARDINI", which will r…
$658,668
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Territorio Val dAdige, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Territorio Val dAdige, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 126 m²
We present your new property in the heart of the city of Trento, where beauty blends with in…
$585,751
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Chiarano, Włochy
Mieszkanie 2 pokoi
Chiarano, Włochy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 74 m²
We offer for sale properties in the new residence "AI GIARDINI", which will rise at the gate…
$335,684
Zostaw prośbę
Mieszkanie 7 pokojów w Drena, Włochy
Mieszkanie 7 pokojów
Drena, Włochy
Pokoje 7
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 300 m²
W Drena, w absolutnie spokojnej okolicy, oferujemy bliźniak z dużym ogrodem, dużym garażem i…
$864,940
Zostaw prośbę
Penthouse 4 pokoi w Chiarano, Włochy
Penthouse 4 pokoi
Chiarano, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 148 m²
We offer for sale properties in the new residence "AI GIARDINI", which will rise at the gate…
$877,641
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Rovereto, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Rovereto, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 116 m²
Located on the second floor of a newly built building, consisting only of 12 exclusive apart…
$421,521
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Chiarano, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Chiarano, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
We offer for sale properties in the new residence "AI GIARDINI", which will rise at the gate…
$439,696
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Arco, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Arco, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 88 m²
We offer for sale properties in the new residence "AI GIARDINI", which will rise at the gate…
$434,222
Zostaw prośbę
Willa 6 pokojów w Nogaredo, Włochy
Willa 6 pokojów
Nogaredo, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 410 m²
Set in a charming hilly area, this sumptuous villa in Nogaredo (TN) offers a unique opportun…
$1,37M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Chiarano, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Chiarano, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 93 m²
We offer for sale properties in the new residence "AI GIARDINI", which will rise at the gate…
$412,325
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Rovereto, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Rovereto, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 77 m²
Located on the first floor of a newly built building, consisting only of 12 exclusive apartm…
$301,087
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Arco, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Arco, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 95 m²
We offer for sale properties in the new residence "AI GIARDINI", which will rise at the gate…
$412,325
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Rovereto, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Rovereto, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Located on the first floor of a newly built building, consisting of 12 exclusive apartments,…
$312,035
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Rovereto, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Rovereto, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 121 m²
Located on the second floor of a newly built building, consisting only of 12 exclusive apart…
$421,521
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Mori, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Mori, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
New four-room apartment under construction in Mori The apartment is designed to ensure maxi…
$316,415
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Chiarano, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Chiarano, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
We offer for sale properties in the new residence "AI GIARDINI", which will rise at the gate…
$428,748
Zostaw prośbę
Dom 10 pokojów w SantAlessandro, Włochy
Dom 10 pokojów
SantAlessandro, Włochy
Pokoje 10
Powierzchnia 620 m²
Is it your desire to create the house or villa of your dreams in the context of Sant'Alessan…
$1,59M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Presson, Włochy
Mieszkanie 2 pokoi
Presson, Włochy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 1/1
Mieszkanie w PressonCena na zapytanie.NieruchomośćTRENTINO - W wiosce PRESSON, w zabytkowej …
$100,099
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Mori, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Mori, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
In Mori, overlooking Via del Garda, there will soon be a new and modern A+ class residential…
$256,197
Zostaw prośbę
Willa 7 pokojów w Rovereto, Włochy
Willa 7 pokojów
Rovereto, Włochy
Pokoje 7
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 500 m²
This villa is situated in a unique location on the most beautiful hill in Rovereto and is al…
$908,735
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Mori, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Mori, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
In Mori, overlooking Via del Garda, there will soon be a new and modern A+ class residential…
$256,197
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Rovereto, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Rovereto, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 117 m²
Located on the first floor of a newly built building, consisting of 12 exclusive apartments,…
$410,573
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Mori, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Mori, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 129 m²
In Mori, overlooking Via del Garda, there will soon be a new and modern A+ class residential…
$338,312
Zostaw prośbę
Willa 10 pokojów w Villa Lagarina, Włochy
Willa 10 pokojów
Villa Lagarina, Włochy
Pokoje 10
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 292 m²
In the heart of Villa Lagarina, we are selling a finely renovated single house with natural …
$458,747
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w Trydent-Górna Adyga.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Trydent-Górna Adyga, Włochy

z garażem
z Taras
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się