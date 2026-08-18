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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Comunita della Vallagarina, Włochy

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Rovereto
12
Mori
7
22 obiekty total found
Mieszkanie 4 pokoi w Rovereto, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Rovereto, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 137 m²
Located on the first floor of a newly built building, consisting of 12 exclusive apartments,…
$421,521
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Mieszkanie 3 pokoi w Mori, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Mori, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
In Mori, overlooking Via del Garda, there will soon be a new and modern A+ class residential…
$256,197
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Mieszkanie 4 pokoi w Rovereto, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Rovereto, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 117 m²
Located on the first floor of a newly built building, consisting of 12 exclusive apartments,…
$410,573
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Mieszkanie 4 pokoi w Mori, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Mori, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
New four-room apartment under construction in Mori The apartment is designed to ensure maxi…
$316,415
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Mieszkanie 3 pokoi w Mori, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Mori, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
In Mori, overlooking Via del Garda, there will soon be a new and modern A+ class residential…
$256,197
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Mieszkanie 4 pokoi w Rovereto, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Rovereto, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 116 m²
Located on the second floor of a newly built building, consisting only of 12 exclusive apart…
$421,521
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 3 pokoi w Rovereto, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Rovereto, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 77 m²
Located on the first floor of a newly built building, consisting only of 12 exclusive apartm…
$301,087
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Mieszkanie 3 pokoi w Mori, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Mori, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 76 m²
In Mori, overlooking Via del Garda, there will soon be a new and modern A+ class residential…
$256,197
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Willa 7 pokojów w Rovereto, Włochy
Willa 7 pokojów
Rovereto, Włochy
Pokoje 7
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 500 m²
This villa is situated in a unique location on the most beautiful hill in Rovereto and is al…
$908,735
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Dom 4 pokoi w Brentonico, Włochy
Dom 4 pokoi
Brentonico, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 155 m²
Piękny domek w Polsie (~ 1200 MASL) Znajduje się w via del Bosco w Polsie, w pobliżu stoków…
$377,727
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Mieszkanie 3 pokoi w Rovereto, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Rovereto, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 77 m²
Located on the second floor of a newly built building, consisting only of 12 exclusive apart…
$312,035
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Mieszkanie 4 pokoi w Rovereto, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Rovereto, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 149 m²
New opportunity in newly built building, consisting of 12 exclusive apartments. Large four-…
$443,419
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Willa 25 pokojów w Marco, Włochy
Willa 25 pokojów
Marco, Włochy
Pokoje 25
Sypialnie 14
Liczba łazienek 18
Powierzchnia 5 000 m²
Oferujemy na sprzedaż Agritur Maso Speron d'Oro, który zawsze był prowadzony przez rodzinę C…
$4,55M
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Mieszkanie 3 pokoi w Mori, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Mori, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
In Mori, overlooking Via del Garda, there will soon be a new and modern A+ class residential…
$256,197
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Penthouse 4 pokoi w Rovereto, Włochy
Penthouse 4 pokoi
Rovereto, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 247 m²
Imagine crossing the doorstep of a dream penthouse, where every detail has been designed to …
$739,031
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Willa 10 pokojów w Villa Lagarina, Włochy
Willa 10 pokojów
Villa Lagarina, Włochy
Pokoje 10
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 292 m²
In the heart of Villa Lagarina, we are selling a finely renovated single house with natural …
$458,747
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Mieszkanie 3 pokoi w Rovereto, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Rovereto, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Located on the first floor of a newly built building, consisting of 12 exclusive apartments,…
$312,035
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Mieszkanie 4 pokoi w Rovereto, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Rovereto, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 121 m²
Located on the first floor of a newly built building, consisting exclusively of 12 apartment…
$410,573
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Mieszkanie 4 pokoi w Mori, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Mori, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 129 m²
In Mori, overlooking Via del Garda, there will soon be a new and modern A+ class residential…
$338,312
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Mieszkanie 3 pokoi w Mori, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Mori, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 162 m²
In Mori, overlooking Via del Garda, there will soon be a new and modern A+ class residential…
$425,901
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Mieszkanie 4 pokoi w Rovereto, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Rovereto, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 121 m²
Located on the second floor of a newly built building, consisting only of 12 exclusive apart…
$421,521
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Willa 6 pokojów w Nogaredo, Włochy
Willa 6 pokojów
Nogaredo, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 410 m²
Set in a charming hilly area, this sumptuous villa in Nogaredo (TN) offers a unique opportun…
$1,37M
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Typy nieruchomości w Comunita della Vallagarina.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Comunita della Vallagarina, Włochy

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