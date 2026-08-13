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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Comunita Alto Garda e Ledro, Włochy

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Arco
11
Riva del Garda
3
15 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Arco, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Arco, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 88 m²
We offer for sale properties in the new residence "AI GIARDINI", which will rise at the gate…
$434,222
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Dom 10 pokojów w SantAlessandro, Włochy
Dom 10 pokojów
SantAlessandro, Włochy
Pokoje 10
Powierzchnia 620 m²
Is it your desire to create the house or villa of your dreams in the context of Sant'Alessan…
$1,59M
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Mieszkanie 4 pokoi w Chiarano, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Chiarano, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 156 m²
We offer for sale several housing solutions in the new residence "AI GIARDINI", which will r…
$658,668
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Mieszkanie 3 pokoi w Arco, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Arco, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 95 m²
We offer for sale properties in the new residence "AI GIARDINI", which will rise at the gate…
$412,325
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Mieszkanie 3 pokoi w SantAlessandro, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
SantAlessandro, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 136 m²
We present a unique and refined style apartment, located in the prestigious area of Sant'Ale…
$925,158
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Mieszkanie 2 pokoi w Arco, Włochy
Mieszkanie 2 pokoi
Arco, Włochy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 74 m²
We offer for sale properties in the new residence "AI GIARDINI", which will rise at the gate…
$324,736
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Penthouse 4 pokoi w SantAlessandro, Włochy
Penthouse 4 pokoi
SantAlessandro, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 197 m²
We offer for sale a penthouse of rare beauty located in the heart of Riva del Garda. This pr…
$1,48M
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Mieszkanie 2 pokoi w Chiarano, Włochy
Mieszkanie 2 pokoi
Chiarano, Włochy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 74 m²
We offer for sale properties in the new residence "AI GIARDINI", which will rise at the gate…
$335,684
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Mieszkanie 7 pokojów w Drena, Włochy
Mieszkanie 7 pokojów
Drena, Włochy
Pokoje 7
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 300 m²
W Drena, w absolutnie spokojnej okolicy, oferujemy bliźniak z dużym ogrodem, dużym garażem i…
$864,940
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Penthouse 4 pokoi w Chiarano, Włochy
Penthouse 4 pokoi
Chiarano, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 148 m²
We offer for sale properties in the new residence "AI GIARDINI", which will rise at the gate…
$877,641
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Mieszkanie 3 pokoi w Arco, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Arco, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 88 m²
We offer for sale properties in the new residence "AI GIARDINI", which will rise at the gate…
$423,273
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Mieszkanie 3 pokoi w Chiarano, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Chiarano, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
We offer for sale properties in the new residence "AI GIARDINI", which will rise at the gate…
$428,748
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Mieszkanie 3 pokoi w Chiarano, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Chiarano, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 93 m²
We offer for sale properties in the new residence "AI GIARDINI", which will rise at the gate…
$412,325
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Penthouse 4 pokoi w Chiarano, Włochy
Penthouse 4 pokoi
Chiarano, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 161 m²
We offer for sale properties in the new residence "AI GIARDINI", which will rise at the gate…
$954,281
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Mieszkanie 3 pokoi w Chiarano, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Chiarano, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
We offer for sale properties in the new residence "AI GIARDINI", which will rise at the gate…
$439,696
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Typy nieruchomości w Comunita Alto Garda e Ledro.

mieszkania

Parametry nieruchomości w Comunita Alto Garda e Ledro, Włochy

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