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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Riva del Garda, Włochy

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3 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w SantAlessandro, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
SantAlessandro, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 136 m²
We present a unique and refined style apartment, located in the prestigious area of Sant'Ale…
$925,158
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Penthouse 4 pokoi w SantAlessandro, Włochy
Penthouse 4 pokoi
SantAlessandro, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 197 m²
We offer for sale a penthouse of rare beauty located in the heart of Riva del Garda. This pr…
$1,48M
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Dom 10 pokojów w SantAlessandro, Włochy
Dom 10 pokojów
SantAlessandro, Włochy
Pokoje 10
Powierzchnia 620 m²
Is it your desire to create the house or villa of your dreams in the context of Sant'Alessan…
$1,59M
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