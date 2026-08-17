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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Rovereto, Włochy

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mieszkania
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12 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Rovereto, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Rovereto, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 77 m²
Located on the second floor of a newly built building, consisting only of 12 exclusive apart…
$312,035
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Mieszkanie 3 pokoi w Rovereto, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Rovereto, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 77 m²
Located on the first floor of a newly built building, consisting only of 12 exclusive apartm…
$301,087
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Mieszkanie 4 pokoi w Rovereto, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Rovereto, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 121 m²
Located on the second floor of a newly built building, consisting only of 12 exclusive apart…
$421,521
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Willa 7 pokojów w Rovereto, Włochy
Willa 7 pokojów
Rovereto, Włochy
Pokoje 7
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 500 m²
This villa is situated in a unique location on the most beautiful hill in Rovereto and is al…
$908,735
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Mieszkanie 4 pokoi w Rovereto, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Rovereto, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 149 m²
New opportunity in newly built building, consisting of 12 exclusive apartments. Large four-…
$443,419
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Mieszkanie 3 pokoi w Rovereto, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Rovereto, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Located on the first floor of a newly built building, consisting of 12 exclusive apartments,…
$312,035
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 4 pokoi w Rovereto, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Rovereto, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 117 m²
Located on the first floor of a newly built building, consisting of 12 exclusive apartments,…
$410,573
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Penthouse 4 pokoi w Rovereto, Włochy
Penthouse 4 pokoi
Rovereto, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 247 m²
Imagine crossing the doorstep of a dream penthouse, where every detail has been designed to …
$739,031
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Mieszkanie 4 pokoi w Rovereto, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Rovereto, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 116 m²
Located on the second floor of a newly built building, consisting only of 12 exclusive apart…
$421,521
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Willa 25 pokojów w Marco, Włochy
Willa 25 pokojów
Marco, Włochy
Pokoje 25
Sypialnie 14
Liczba łazienek 18
Powierzchnia 5 000 m²
Oferujemy na sprzedaż Agritur Maso Speron d'Oro, który zawsze był prowadzony przez rodzinę C…
$4,55M
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Mieszkanie 4 pokoi w Rovereto, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Rovereto, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 121 m²
Located on the first floor of a newly built building, consisting exclusively of 12 apartment…
$410,573
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Mieszkanie 4 pokoi w Rovereto, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Rovereto, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 137 m²
Located on the first floor of a newly built building, consisting of 12 exclusive apartments,…
$421,521
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