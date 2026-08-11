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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Territorio Val dAdige, Włochy

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Trydent
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3 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Territorio Val dAdige, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Territorio Val dAdige, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 126 m²
We present your new property in the heart of the city of Trento, where beauty blends with in…
$585,751
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Mieszkanie 3 pokoi w Villazzano, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Villazzano, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 102 m²
If you are looking for an apartment in a quiet and well connected area, this could be your c…
$600,893
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Mieszkanie 4 pokoi w Territorio Val dAdige, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Territorio Val dAdige, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
We present to you your new property in the heart of the city of Trento, where beauty blends …
$700,711
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Typy nieruchomości w Territorio Val dAdige.

mieszkania

Parametry nieruchomości w Territorio Val dAdige, Włochy

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