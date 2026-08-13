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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Brescia, Włochy

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Desenzano del Garda
153
Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano
119
Sirmione
46
Salo
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533 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Toscolano Maderno, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Toscolano Maderno, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 117 m²
GH-LV04402-A. Апартаменты в красивом здании 18 векаЭта современная квартира расположена внут…
$498,185
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Willa 5 pokojów w Desenzano del Garda, Włochy
Willa 5 pokojów
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 220 m²
ABI-1263A. Вилла в Дезенцано дель Гарда с бассейном и частным садовым участкомВилла в Дезенц…
$1,64M
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Mieszkanie 4 pokoi w Toscolano Maderno, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Toscolano Maderno, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 140 m²
GH- LV04439- D. Apartamenty w pięknym XVIII wieku budynku.Ten nowoczesny apartament znajduje…
$621,266
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Mieszkanie 4 pokoi w Salo, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Salo, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 150 m²
GH- LV06375. Przestronny apartament w centrum z widokiem na jezioro.W centrum miasta Salo, g…
$562,656
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Mieszkanie 3 pokoi w Padenghe sul Garda, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Padenghe sul Garda, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 293 m²
GH- Apartament w Padeng sul Garda. Elitarne mieszkanie w luksusowym kompleksie z basenemNa s…
$1,17M
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Mieszkanie 4 pokoi w Desenzano del Garda, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 145 m²
GA- V000940. Jasny dwupiętrowy apartament w doskonałej lokalizacji w Desenzano del GardaPoło…
$703,320
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Mieszkanie 2 pokoi w Desenzano del Garda, Włochy
Mieszkanie 2 pokoi
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 82 m²
GA- V001230. Apartament nad jeziorem w Desenzano del GardaPołożony w dobrze strzeżonej i spo…
$339,938
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Mieszkanie 3 pokoi w Salo, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Salo, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 108 m²
GH- LV04815- 5C. Apartamenty w odnowionym budynku Salo centrumSalo, w zabytkowym centrum, ki…
$480,602
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Mieszkanie 3 pokoi w Manerba del Garda, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Manerba del Garda, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 60 m²
GH- PV006711. Apartament z trzema sypialniami z tarasem i widokiemOferuje trzypokojowe miesz…
$350,488
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Mieszkanie 3 pokoi w Desenzano del Garda, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 125 m²
GA-V001441. Отремонтированная квартира с бассейном в Дезенцано-дель-ГардаРасположенная в кра…
$339,938
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Willa 4 pokoi w Desenzano del Garda, Włochy
Willa 4 pokoi
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 300 m²
GA-V001322. Дизайнерская вилла с видом на озеро в Дезенцано-дель-ГардаРасположенный в муници…
$2,23M
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Mieszkanie 3 pokoi w Desenzano del Garda, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 93 m²
GA-V001284. БОЛЬШАЯ КВАРТИРА НЕДАЛЕКО ОТ ЦЕНТРА В DESENZANO DEL GARDAРасположенный в тихом ж…
$240,301
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Willa 6 pokojów w Padenghe sul Garda, Włochy
Willa 6 pokojów
Padenghe sul Garda, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 650 m²
ABI- 1164A. Prestiżowa willa z basenem i przestronnym ogrodem w Padeng sul GardaPrestiżowa w…
$2,34M
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Mieszkanie 4 pokoi w Padenghe sul Garda, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Padenghe sul Garda, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 110 m²
GA-V001417. Светлая трехкомнатная квартира в центре в Паденге-суль-ГардаРасположенная в отл…
$281,328
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Willa 4 pokoi w Toscolano Maderno, Włochy
Willa 4 pokoi
Toscolano Maderno, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 280 m²
GH-LV03115. Вилла с видом на озеро в стадии строительстваНеповторимая вилла с панорамным вид…
$1,05M
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Willa 5 pokojów w San Felice del Benaco, Włochy
Willa 5 pokojów
San Felice del Benaco, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 260 m²
ABI- 1215A. Wspaniała willa z doskonałym widokiem na jezioro GardaWspaniała willa, położona …
$1,97M
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Willa 4 pokoi w Desenzano del Garda, Włochy
Willa 4 pokoi
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 240 m²
GA-V000879. КРАСИВАЯ ВИЛЛА С ЧАСТНЫМ БАСЕЙНОМ ВЕЗНЦАНО-ДЕЛтГАРДАРасположенный в небольшом жи…
$644,710
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Willa 5 pokojów w Desenzano del Garda, Włochy
Willa 5 pokojów
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 560 m²
ABI- 1230A. Luksusowa willa na pierwszej linii jeziora GardaLuksusowa willa nad jeziorem Gar…
$14,07M
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Willa w Salo, Włochy
Willa
Salo, Włochy
Powierzchnia 600 m²
GA- V001086. Nieruchomość do renowacji z widokiem na jezioro w miejscowości SalòPołożony w c…
$1,29M
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Mieszkanie 3 pokoi w Toscolano Maderno, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Toscolano Maderno, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 120 m²
GH- LV03319. Idealny apartament dla rodzin z dziećmiW idealnej lokalizacji obok jeziora apar…
$468,880
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Willa 3 pokoi w Manerba del Garda, Włochy
Willa 3 pokoi
Manerba del Garda, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
ABI-1093А. Отдельностоящая вилла с частным бассейном В уникальном по своему есторасположению…
$1,82M
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Mieszkanie 4 pokoi w Desenzano del Garda, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 135 m²
GA- V001425. Duży dwupoziomowy apartament w centrum miasta w Desenzano del GardaW elegancki,…
$339,938
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Willa 3 pokoi w Desenzano del Garda, Włochy
Willa 3 pokoi
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 131 m²
GA-V001344. Эксклюзивный дом с видом на озеро и терасой в Дезенцано-дель-ГардаРасположенное …
$906,110
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Willa 6 pokojów w Padenghe sul Garda, Włochy
Willa 6 pokojów
Padenghe sul Garda, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 530 m²
GH- PV001445. Piękna willa nad jeziorem Garda z panoramicznym widokiem i basenemPiękna willa…
$4,10M
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Willa 5 pokojów w San Felice del Benaco, Włochy
Willa 5 pokojów
San Felice del Benaco, Włochy
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 475 m²
GA-V001015. ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЙ ОТРЕМОНТИРОВАНЫЙ ДОМ В САН-ФЕЛИЧЕЧЕЛЬ-БЕНАКОВ историческом центре…
$937,760
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Mieszkanie 3 pokoi w Manerba del Garda, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Manerba del Garda, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 85 m²
GH- LV06622. Nowoczesny apartament z widokiem na jezioro.Manerba del Garda, w charakterystyc…
$328,216
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Willa 4 pokoi w Lonato del Garda, Włochy
Willa 4 pokoi
Lonato del Garda, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 155 m²
GA- V001405. Nowy rozwój ekskluzywnych willi w Lonato del GardaNiedaleko od centrum miasta L…
$432,542
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Willa 4 pokoi w Padenghe sul Garda, Włochy
Willa 4 pokoi
Padenghe sul Garda, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 270 m²
ABI- 1153A. Piękna willa z widokiem na jezioro GardaPiękna willa znajduje się na wzgórzu wzg…
$2,75M
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Mieszkanie 3 pokoi w Padenghe sul Garda, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Padenghe sul Garda, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 120 m²
GA- V000369. Doskonały apartament w ekskluzywnym ośrodku w Padeng sul GardaKontekst absolutn…
$1,02M
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Mieszkanie 3 pokoi w Toscolano Maderno, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Toscolano Maderno, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 82 m²
GH- LV0446- H. Mieszkanie w pięknym budynku XVIII wiekuTen nowoczesny apartament znajduje si…
$386,826
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Typy nieruchomości w Brescia.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Brescia, Włochy

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