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Mieszkania na sprzedaż w Brescia, Włochy

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Desenzano del Garda
110
Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano
70
Sirmione
35
Salo
19
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290 obiektów total found
Mieszkanie 4 pokoi w Desenzano del Garda, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 270 m²
GA-V000045. Пентхаус в продаже в Desenzano del GardaЭксклюзивные контексте шести основных не…
$1,35M
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Mieszkanie 4 pokoi w Lugana, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Lugana, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 105 m²
GH- SV00048. Wspaniały apartament w kompleksie z basenem.W centrum Colombare dzielnicy miast…
$514,596
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Mieszkanie 3 pokoi w Manerba del Garda, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Manerba del Garda, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 85 m²
GH- LV06622. Nowoczesny apartament z widokiem na jezioro.Manerba del Garda, w charakterystyc…
$328,216
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Mieszkanie 3 pokoi w Desenzano del Garda, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 130 m²
GH-DV3305. Пентхаус на берегу озераДезенцано-дель-Гарда, В историческом здании в сердце стар…
$1,41M
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Mieszkanie 3 pokoi w Manerba del Garda, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Manerba del Garda, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 80 m²
GH- PV005968. Apartamenty z widokiem na jeziororzut kamieniem z prestiżowego portu Dusano of…
$509,907
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Mieszkanie 2 pokoi w Desenzano del Garda, Włochy
Mieszkanie 2 pokoi
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 82 m²
GA- V001230. Apartament nad jeziorem w Desenzano del GardaPołożony w dobrze strzeżonej i spo…
$339,938
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TekceTekce
Mieszkanie 2 pokoi w Padenghe sul Garda, Włochy
Mieszkanie 2 pokoi
Padenghe sul Garda, Włochy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 85 m²
GH- PV001435. Exclusive nowy budynek z widokiem na jezioro Garda Nowy budynek z widokiem na …
$879,150
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Mieszkanie 3 pokoi w Desenzano del Garda, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 100 m²
GH- DV4320. Penthouse w centrum Desenzano z widokiem na jezioroDesenzano del Garda, między c…
$509,907
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Mieszkanie 3 pokoi w Puegnago del Garda, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Puegnago del Garda, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 90 m²
GH- PV003379. Nowy apartament z widokiem na jezioroPolpenace del Garda, kilka kroków od cent…
$328,216
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Mieszkanie 3 pokoi w Lugana, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Lugana, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 140 m²
GH- Czas trwania: 2019. Apartamenty z pięknym widokiem w Sirmione.W mieście Sirmione... w el…
$1,47M
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Mieszkanie 3 pokoi w Toscolano Maderno, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Toscolano Maderno, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 82 m²
GH- LV0446- H. Mieszkanie w pięknym budynku XVIII wiekuTen nowoczesny apartament znajduje si…
$386,826
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Mieszkanie 3 pokoi w Padenghe sul Garda, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Padenghe sul Garda, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 120 m²
GA- V000369. Doskonały apartament w ekskluzywnym ośrodku w Padeng sul GardaKontekst absolutn…
$1,02M
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Mieszkanie 4 pokoi w Moniga del Garda, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Moniga del Garda, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 203 m²
GA- V001360. Apartament z czterema sypialniami na sprzedaż w Moniga del GardaPołożony w pięk…
$1,05M
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Mieszkanie 3 pokoi w Padenghe sul Garda, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Padenghe sul Garda, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 85 m²
GH- PV001436. Luksusowe nieruchomości nad jeziorem GardaExclusive nowy budynek z widokiem Je…
$879,150
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Mieszkanie 4 pokoi w Desenzano del Garda, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 230 m²
GH- DV03001. Nowoczesny, elegancki apartament w centrum DesenzanW Desenzano del Garda na spr…
$1,25M
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Mieszkanie 3 pokoi w Desenzano del Garda, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 85 m²
GA- V001357. Apartament z trzema sypialniami w rezydencji z basenem w Desenzano del GardaW p…
$338,766
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Mieszkanie 3 pokoi w Toscolano Maderno, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Toscolano Maderno, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 120 m²
GH- LV03318. Idealny apartament dla rodzin z dziećmi z widokiem na jezioroW idealnej lokaliz…
$398,548
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Mieszkanie 3 pokoi w Toscolano Maderno, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Toscolano Maderno, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 86 m²
GH-LV04604-3PT. Апартаменты c видом на озеро и частным садомВрасивой, ухоженной и недавно по…
$393,859
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Mieszkanie 3 pokoi w Salo, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Salo, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 113 m²
GH- LV04907- C1. Nowy penthouse w SaloOferujemy na sprzeda? trzypokojowe mieszkanie na trzec…
$398,548
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Mieszkanie 3 pokoi w Salo, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Salo, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 132 m²
GA- V000992. Apartament z trzema sypialniami na sprzedaż w Salo / Włochy W zabytkowym centru…
$527,490
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Mieszkanie 6 pokojów w Desenzano del Garda, Włochy
Mieszkanie 6 pokojów
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 192 m²
Immersed in the greenery of a natural park, just a few minutes from the centre of Desenzano …
$799,248
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Mieszkanie 3 pokoi w Manerba del Garda, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Manerba del Garda, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 108 m²
GH- PV003961. Nowe apartamenty w unikalnym kompleksieOferujemy na sprzedaż ekskluzywne trzyp…
$431,956
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Mieszkanie 2 pokoi w Desenzano del Garda, Włochy
Mieszkanie 2 pokoi
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 65 m²
GA- V001439. Dwupokojowe mieszkanie w rezydencji nad jeziorem w Desenzano del GardaPołożony …
$246,162
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Mieszkanie 4 pokoi w Desenzano del Garda, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 145 m²
GA- V000940. Jasny dwupiętrowy apartament w doskonałej lokalizacji w Desenzano del GardaPoło…
$703,320
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Mieszkanie 3 pokoi w Polpenazze del Garda, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Polpenazze del Garda, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 125 m²
GH- DV6089. Nowo wybudowany apartament 150 m od jeziora.W prestiżowej lokalizacji, 150 m od …
$583,755
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Mieszkanie 3 pokoi w Toscolano Maderno, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Toscolano Maderno, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 71 m²
GH- LV06538. Nowo wybudowany apartament w Riwierze GardonaOferujemy na sprzedaż ekskluzywny …
$492,324
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Mieszkanie 4 pokoi w Soiano del Lago, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Soiano del Lago, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 120 m²
GH- PV001409. Apartament z widokiem na jezioroJesteśmy w pięknym budynku - rekonstrukcja dom…
$545,073
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Mieszkanie 3 pokoi w Padenghe sul Garda, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Padenghe sul Garda, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 116 m²
GH- PV006501. Duży apartament z trzema sypialniami z basenemTen elegancki apartament z trzem…
$644,710
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Mieszkanie 3 pokoi w Desenzano del Garda, Włochy
Mieszkanie 3 pokoi
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 100 m²
GA- V001586. Apartament z trzema sypialniami w rezydencji z basenem w Desenzano del Garda W …
$304,772
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Mieszkanie 4 pokoi w Desenzano del Garda, Włochy
Mieszkanie 4 pokoi
Desenzano del Garda, Włochy
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 120 m²
GA- V000945. Jasny 4-pokojowe mieszkanie w dogodnej lokalizacji w Desenzano del GardaDoskona…
$257,884
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Typy nieruchomości w Brescia.

penthouse’y
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Brescia, Włochy

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