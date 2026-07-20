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Dzielnica mieszkaniowa Emplacement premium vieux nord

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,96M
;
10
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ID: 38359
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Eduard Bernstein, 14

O kompleksie

Przeniesienie
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Apartament na sprzedaż w Tel- Aviv, w premium lokalizacji na Old North, kilka kroków od morza. 2 piętro, 110 m2, 4,5 pokoi, 2 łazienki. Ulica strona, otwarty widok z jasnym widokiem na morze. Spokojnie i jasno. Odnowiony z high-end wykończenia. 2 pokoje w mieszkaniu. Mała piwnica. 3 kierunki: Północ, Południe, Zachód.

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

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Dzielnica mieszkaniowa Emplacement premium vieux nord
Tel-Awiw, Izrael
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$1,96M
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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