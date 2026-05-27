Dzielnica mieszkaniowa Grand appartement familial de 5 pieces avec souccah en plein quartier park

BZH RE / MAX Hadera prezentuje Państwu wyłącznie, w samym sercu dzielnicy Park w Hadera, wspaniały 5-pokojowy apartament rodzinny z tarasem do Soccah! Ten jasny i starannie utrzymany obiekt znajduje się na 1 piętrze pięknego, niedawnego budynku i oferuje ciepłą i cichą atmosferę, dobre wibracje! Lokalizacja: Doskonale! Przy wejściu do poszukiwanej dzielnicy parku, obok dostępu do EcoPark, znajduje się blisko centrum handlowego, szkoły, transportu, Beth 'Hamad Francophone Park... Charakterystyka: - Duży i przytulny jasny salon, - Nowoczesna i funkcjonalna kuchnia, - dedykowana jadalnia do odbioru, - Piękny taras, który może służyć jako Soccah! - Apartament z łazienką i garderobą, - 3 dodatkowe komfortowe pokoje, w tym bezpieczny pokój (Mamad), - Łazienka z wanną, - Toalety dla gości, - Ponadto: klimatyzacja, domofon i dwa miejsca parkingowe! W budynku: - Dwie windy, w tym jedna z Chabat, - Miłe, dobrze utrzymane lobby. Mieszkanie "przyjazne religijnemu", idealne dla rodziny szukającej przestrzeni, spokoju, komfortu i jakości środowiska, w jednym z przyjemnych miejsc Hadera. I wspaniała inwestycja! ? Cena: 2.550.000 ? Aby uzyskać więcej informacji lub zorganizować wizytę: Rahel 'Haya Benguigui RE / MAX Hadera Licencja zawodowa 313736