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Dom wolnostojący na sprzedaż w Zakynthos Regional Unit, Grecja

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Zakynthos Municipality
5
Laganas Municipal Unit
3
Dom wolnostojący Usuwać
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5 obiektów total found
Dom wolnostojący w Lithakia, Grecja
Dom wolnostojący
Lithakia, Grecja
Powierzchnia 350 m²
Na sprzeda? trzy nieruchomo? ci o ca? kowitej powierzchni 350 m kw., magazyn 16 m kw., na dz…
$885,531
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Zakynthos Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Zakynthos Municipality, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Liczba kondygnacji 1
Domy wakacyjne na ZakynthosNowoczesne domy wakacyjne (ok. 32 m ²) są na sprzedaż na pięknej …
$29,118
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Dom wolnostojący w Planos, Grecja
Dom wolnostojący
Planos, Grecja
Powierzchnia 200 m²
Oddzielny dom o powierzchni 200 m kw na sprzeda ¿na dzia ³ ce 4700 m kw., w rejonie Varres Z…
$354,213
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Kalamaki, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Kalamaki, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 225 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 225 metrów kwadratowych w Zante. Parter składa się z 2 sypialni,…
$1,12M
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Katastari, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Katastari, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 300 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 300 metrów kwadratowych w Zante. 1 piętro składa się z jednej s…
$495,898
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Zakynthos Regional Unit, Grecja

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