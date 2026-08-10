Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Vouliagmeni Municipal Unit
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Vouliagmeni Municipal Unit, Grecja

;
2 obiekty total found
Mieszkanie 4 pokoi w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Mieszkanie 4 pokoi
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 135 m²
Liczba kondygnacji 3
Residence with twi swimming pools at 70 meters from the sea, Vouliagmeni, Greece The reside…
$1,05M
Zostaw prośbę
Penthouse w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Penthouse
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 202 m²
Piętro 5/6
Magiczny apartament na poziomach 2 (5. i 6. piętro), w najpiękniejszej i najdroższej części …
$2,97M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Vouliagmeni Municipal Unit, Grecja

z Ogród
z Taras
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się