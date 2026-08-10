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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Thira Regional Unit, Grecja

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Municipality of Thira
10
Thira Municipal Unit
10
Fira
3
10 obiektów total found
Bliźniak 8 pokojów w Karterados, Grecja
Bliźniak 8 pokojów
Karterados, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
Santorini – Dual-residence property, private courtyard & wheelchair accessible – 1/6 Ownersh…
$97,910
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Dom 3 pokoi w Fira, Grecja
Dom 3 pokoi
Fira, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Santorini Villa z jacuzzi - 1 / 6 Własność za €360000W owners.gr, przy modelu współwłasności…
$424,671
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Bungalow 2 pokoi w Municipality of Thira, Grecja
Bungalow 2 pokoi
Municipality of Thira, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 66 m²
Nowoczesny dom w zabudowie bliźniaczej | Topowa lokalizacja na Santorini Lokalizacj…
$374,989
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LDV InvestLDV Invest
Willa 2 pokoi w Emporio, Grecja
Willa 2 pokoi
Emporio, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 750 m²
Liczba kondygnacji 3
Nestled in the traditional village of Emporio, this exquisite villa complex offers 240m² of …
$1,76M
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Dom 4 pokoi w Fira, Grecja
Dom 4 pokoi
Fira, Grecja
Pokoje 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 180 m²
Santorini, Thera: W wyjątkowym miejscu wyspy Pod budową Na sprzedaż Dom 180 m2 w 550 m2 powi…
$841,224
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Mieszkanie 4 pokoi w Episkopi Gonias, Grecja
Mieszkanie 4 pokoi
Episkopi Gonias, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 70 m²
Liczba kondygnacji 2
Piękna rezydencja 200 metrów od plaży, Santorini, GrecjaOferujemy umeblowane wille i domki w…
$450,928
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Dom w Fira, Grecja
Dom
Fira, Grecja
Powierzchnia 360 m²
Santorini, Thera: W unikalnym miejscu wyspy, 2 Domy są sprzedawane w ramach budowy, 180 m2, …
$1,68M
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Willa 7 pokojów w Firostefani, Grecja
Willa 7 pokojów
Firostefani, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 145 m²
Houses for sale in Santorini,  Firostefani. Luxury houses for sale in Santorini. Homes fo…
$811,387
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Willa w Imerovigli, Grecja
Willa
Imerovigli, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 2
Our new project, located in Mesaria, consists of twenty-five detached villas with private ga…
Cena na zgłoszenie
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Dom 3 pokoi w Pyrgos Kallistis, Grecja
Dom 3 pokoi
Pyrgos Kallistis, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 82 m²
Liczba kondygnacji 2
Szczegóły własności:Rozmieszczenie: Pyrgos Kallistis, SantoriniSypialnie: 2Kąpiele: 1Stan: O…
$301,771
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Typy nieruchomości w Thira Regional Unit.

domy

Parametry nieruchomości w Thira Regional Unit, Grecja

z Ogród
z Taras
z Widok na morze
Tanie
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