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Hotele na sprzedaż w Sykia, Grecja

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2 obiekty total found
Hotel 1 780 m² w Sykia, Grecja
Hotel 1 780 m²
Sykia, Grecja
Powierzchnia 1 780 m²
Na sprzedaż: 1,780 m2 Hotel na 8,382 m2 Wykres w Sitonii Położony w samym sercu wspaniałej …
$1,77M
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Agencja
Grekodom Development
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Hotel 580 m² w Sykia, Grecja
Hotel 580 m²
Sykia, Grecja
Powierzchnia 580 m²
Na sprzedaż hotel położony w Sitonii, w pobliżu miejscowości turystycznej na Półwyspie Signo…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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