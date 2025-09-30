Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Sithonia Municipal Unit
  4. Mieszkania
  5. Willa
  6. Basen

Wille z basenem na sprzedaż w Sithonia Municipal Unit, Grecja

Nikiti
30
Neos Marmaras
11
Willa Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Willa 7 pokojów w Nikiti, Grecja
Willa 7 pokojów
Nikiti, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
Piętro 1/1
Luxury 300 m2 Willa w Sitonii - Komfort, Elegancja i Oszałamiające Widoki Ta trzypiętrowa w…
$1,52M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Sithonia Municipal Unit, Grecja

z garażem
z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się