Domy Szeregowe z tarasem w Sithonia Municipal Unit, Grecja

Szeregowiec 5 pokojów w Nikiti, Grecja
Szeregowiec 5 pokojów
Nikiti, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 120 m²
Each maisonette offers a total interior surface of 120 sq.m and is thoughtfully arranged ove…
$407,900
Szeregowiec 3 pokoi w Ormos Panagias, Grecja
Szeregowiec 3 pokoi
Ormos Panagias, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: dom typu maisonette o powierzchni 80 m² w Ormos Panagias, Sithonia. Nieruchomoś…
$291,357
Szeregowiec 3 pokoi w Nikiti, Grecja
Szeregowiec 3 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 82 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom szeregowy o powierzchni 82 m² na sprzedaż w Nikiti, Sithonia. Na parterze znajduje się p…
$291,362
Szeregowiec 4 pokoi w Nikiti, Grecja
Szeregowiec 4 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 2
For sale: a two-level maisonette of 100 sq.m located in Nikiti, Sithonia, Halkidiki. The pro…
$314,704
Szeregowiec 5 pokojów w Nikiti, Grecja
Szeregowiec 5 pokojów
Nikiti, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 103 m²
Liczba kondygnacji 2
For sale: a charming 103 sq.m maisonette located in the beautiful seaside village of Nikiti,…
$326,360
