Apartamenty wielopoziomowe z basenem na sprzedaż w Sithonia Municipal Unit, Grecja

2 obiekty total found
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Nikiti, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Piętro 2
Na sprzedaż dwupoziomowe mieszkanie o powierzchni 80 m² w Nikiti, Sithonia, zaledwie kilka m…
$325,305
Zostaw prośbę
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Nikiti, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Nikiti, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Piętro 1
Odkryj ten piękny dwupoziomowy apartament typu duplex położony w urokliwej nadmorskiej miejs…
$325,776
Zostaw prośbę
