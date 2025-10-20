Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Grecja
  3. Sami Municipality
  4. Mieszkania
  5. Szeregowiec
  6. Widok na morze

Domy Szeregowe nad morzem w Sami Municipality, Grecja

1 obiekt total found
Szeregowiec 1 pokój w Germenata, Grecja
Szeregowiec 1 pokój
Germenata, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 80 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż trzy domy w budowie na wyspie Kefalonia. Domy znajdują się w miejscu z panoramic…
$819,309
Parametry nieruchomości w Sami Municipality, Grecja

