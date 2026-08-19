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Wille na sprzedaż w Regional Unit of West Athens, Grecja

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Municipality of Ilion
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3 obiekty total found
Willa w Municipality of Ilion, Grecja
Willa
Municipality of Ilion, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 59 m²
Curve Park 6 znajduje się w tętniącej życiem i zielonej dzielnicy Ilion, Curve Project i ofe…
$331,767
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Willa w Municipality of Ilion, Grecja
Willa
Municipality of Ilion, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 52 m²
Curve Park 6 znajduje się w tętniącej życiem i zielonej dzielnicy Ilion, Curve Project i ofe…
$286,006
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Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Willa w Municipality of Ilion, Grecja
Willa
Municipality of Ilion, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 52 m²
Curve Park 6 znajduje się w tętniącej życiem i zielonej dzielnicy Ilion, Curve Project i ofe…
$286,006
Zostaw prośbę
Zamknij
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Parametry nieruchomości w Regional Unit of West Athens, Grecja

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