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Domy Szeregowe w Regional Unit of West Athens, Grecja

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Municipality of Ilion
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3 obiekty total found
Szeregowiec w Municipality of Ilion, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Ilion, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 82 m²
Na sprzeda? maizonette 82 m kw. W Atenach. Maisonette ma 2 poziomy. Trzecie piętro składa si…
$354,213
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Municipality of Ilion, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Ilion, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 124 m²
Na sprzedaż w Atenach maizonette 124 m kw. Maisonette ma 2 poziomy. Trzecie piętro składa si…
$501,801
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Municipality of Ilion, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Ilion, Grecja
Powierzchnia 119 m²
Na sprzeda? maizonette 119 m kw. w Atenach. Maisonette ma jeden poziom. Obiekt oferuje ogró…
$513,608
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Regional Unit of West Athens, Grecja

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