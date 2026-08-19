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Dom wolnostojący na sprzedaż w Regional Unit of West Athens, Grecja

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Dom wolnostojący Usuwać
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6 obiektów total found
Dom wolnostojący 2 pokoi w Municipality of Peristeri, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Municipality of Peristeri, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 125 m²
Na sprzedaż -- Residential Maisonette -- Ateny Zachodnie: Peristeri - 125 Sq.m., 2 sypialnie…
$192,285
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Chaidari, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Chaidari, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 279 m²
$396,224
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Chaidari, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Chaidari, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 138 m²
Na sprzedaż -- Residential Maisonette -- Ateny Zachodnie: Chaidari - 138 Sq.m., 3 Sypialnie,…
$477,800
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Dom wolnostojący w Municipality of Ilion, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Ilion, Grecja
Powierzchnia 80 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy domek o powierzchni 80 metrów kwadratowych w Atenach. W piwnicy jest…
$294,050
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Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Peristeri, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Peristeri, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 201 m²
Na sprzedaż -- Pozostałe nieruchomości -- Ateny: Peristeri - Lofos Axiomatikon 412 Sq.m., 6 …
$489,453
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Dom wolnostojący w Municipality of Ilion, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Ilion, Grecja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 187 m²
Na sprzedaż -- Dom mieszkalny -- Ateny Zachodnie: Lion- Nea Liosia - Rimini 300 Sq.m., 1 kąp…
$291,341
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