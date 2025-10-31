Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Regional Unit of Piraeus
  4. Mieszkania
  5. Penthouse
  6. Widok na morze

Penthouse nad morzem na Sprzedaż w Regional Unit of Piraeus, Grecja

Pireus
5
Pireus
5
Penthouse Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Penthouse 1 pokój w Pireus, Grecja
Penthouse 1 pokój
Pireus, Grecja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 4/4
Penthouse P1 at Portside Residence offers a luxurious living experience with a private terra…
$348,128
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Deweloper
Limar Homes
Języki komunikacji
English
Penthouse 1 pokój w Pireus, Grecja
Penthouse 1 pokój
Pireus, Grecja
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Piętro 4/4
Penthouse P2 at Portside Residence offers a luxurious living experience with stunning panora…
$348,128
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Deweloper
Limar Homes
Języki komunikacji
English
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Regional Unit of Piraeus, Grecja

z Taras
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się