Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Preveza Municipality
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Widok na morze

Domy nad morzem na sprzedaż w Preveza Municipality, Grecja

2 obiekty total found
Dom 3 pokoi w Nea Thesi, Grecja
Dom 3 pokoi
Nea Thesi, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 2/2
2 małe maizonettes 60s.m z basenem 28s.m każdy na 600 s.m działki ziemi w popularnym latem p…
$317,197
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Dom 3 pokoi w Preveza Municipality, Grecja
Dom 3 pokoi
Preveza Municipality, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 71 m²
Piętro 1/1
Unikalny 71s.m oddzielony dom tuż na krystalicznie czystej plaży Alonaki (zaledwie 5m od hot…
$446,426
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Preveza Municipality, Grecja

z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się