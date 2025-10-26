Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Penthouse z tarasem na Sprzedaż w Pireus, Grecja

Penthouse 1 pokój w Pireus, Grecja
Penthouse 1 pokój
Pireus, Grecja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 4/4
Penthouse P1 at Portside Residence offers a luxurious living experience with a private terra…
$348,128
