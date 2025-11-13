Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Peraia
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Ogród

Mieszkania z ogrodem na sprzedaż w Peraia, Grecja

1 pokojowe
17
2 pokojowe
29
3 pokojowe
16
2 obiekty total found
Kawalerka 1 pokój w Thermaikos Municipality, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Thermaikos Municipality, Grecja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 1/4
Na sprzedaż: mieszkanie typu studio w kompleksie mieszkaniowym w budowie, zlokalizowanym w d…
$148,635
Agencja
Ellas Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Mieszkanie 4 pokoi w Thermaikos Municipality, Grecja
Mieszkanie 4 pokoi
Thermaikos Municipality, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 95 m²
Piętro 4/4
Na sprzedaż: mieszkanie o powierzchni 95 m² w Peraia, położone na czwartym piętrze, z centra…
$232,242
Agencja
Ellas Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Parametry nieruchomości w Peraia, Grecja

z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
