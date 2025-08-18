Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy Szeregowe z ogrodem w Pallini Municipal Unit, Grecja

3 obiekty total found
Szeregowiec 4 pokoi w Chaniotis, Grecja
Szeregowiec 4 pokoi
Chaniotis, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
Odkryj wyjątkową okazję na dom swoich marzeń! Wyjątkowa willa o powierzchni 158 m² jest na s…
$572,903
Zostaw prośbę
Agencja
Bereal Estate
Języki komunikacji
English
Szeregowiec 4 pokoi w Paliouri, Grecja
Szeregowiec 4 pokoi
Paliouri, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 121 m²
Liczba kondygnacji 2
Ten zupełnie nowy, umeblowany apartament typu maisonette w Paliouri łączy luksus z zachwycaj…
$456,971
Zostaw prośbę
Agencja
Bereal Estate
Języki komunikacji
English
Szeregowiec 6 pokojów w Pefkochori, Grecja
Szeregowiec 6 pokojów
Pefkochori, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 3
Ciesz się absolutnym spokojem i luksusem w tym zachwycającym, trzypoziomowym apartamencie ty…
$908,544
Zostaw prośbę
Agencja
Bereal Estate
Języki komunikacji
English
Parametry nieruchomości w Pallini Municipal Unit, Grecja

