  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Oraiokastro Municipal Unit
  4. Mieszkania
  5. Dom wolnostojący
  6. Basen

Dom wolnostojący z basenem na sprzedaż w Oraiokastro Municipal Unit, Grecja

Dom wolnostojący 5 pokojów w Oreokastro Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Oreokastro Municipality, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 235 m²
Piętro -1/2
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 235 metrów kwadratowych na przedmieściach Saloniki. Półpiwnica …
$935,524
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
