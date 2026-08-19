Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Neapoli Municipal Unit
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Neapoli Municipal Unit, Grecja

;
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Milatos, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Milatos, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 56 m²
Na sprzeda? pod budowê mieszkanie 56 m kw. Na Krecie. Apartament ma 2 poziomy. 1 piętro skła…
$265,659
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Neapoli Municipal Unit, Grecja

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się