Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Nea Penteli Municipal Unit
  4. Mieszkania
  5. Willa
  6. Widok na góry

Wille w górach na sprzedaż w Nea Penteli Municipal Unit, Grecja

Willa Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Willa 1 pokój w Municipality of Penteli, Grecja
Willa 1 pokój
Municipality of Penteli, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 330 m²
Liczba kondygnacji 1
Willa znajduje się w dzielnicy Nea Penteli, składa się z 3 poziomów. Piwnica o łącznej powie…
$1,52M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Nea Penteli Municipal Unit, Grecja

z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się