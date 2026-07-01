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Wille w górach na sprzedaż w Nea Moudania, Grecja

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9 obiektów total found
Willa 5 pokojów w Municipality of Nea Propontida, Grecja
Willa 5 pokojów
Municipality of Nea Propontida, Grecja
Pokoje 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 463 m²
Piętro -1/-1
Przedstawienie willi nabrzeża obecnie w budowie w Nea Propontida, Halkidiki. Ten niesamowity…
$2,23M
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Halkidiki Properties
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Willa 4 pokoi w Municipality of Nea Propontida, Grecja
Willa 4 pokoi
Municipality of Nea Propontida, Grecja
Pokoje 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 207 m²
Piętro -1/-1
Unikalna maizonette w odległości spaceru od morza, w niezwykłym miejscu w Nea Propontida, w …
$336,785
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 4 pokoi w Municipality of Nea Propontida, Grecja
Willa 4 pokoi
Municipality of Nea Propontida, Grecja
Pokoje 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 315 m²
Piętro -2/-2
Dom na sprzedaż w Halkidiki, Grecja. Obiekt ten oferuje niesamowity widok na morze, idealny …
$456,658
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Agencja
Halkidiki Properties
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Value OneValue One
Willa 7 pokojów w Municipality of Nea Propontida, Grecja
Willa 7 pokojów
Municipality of Nea Propontida, Grecja
Pokoje 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 380 m²
Luksusowa własność. Unikalny dom z basenem, w odległości spaceru od morza, w bardzo pięknym …
$2,05M
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 3 pokoi w Municipality of Nea Propontida, Grecja
Willa 3 pokoi
Municipality of Nea Propontida, Grecja
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 127 m²
Piętro 1/1
Piękna maizonette w odległości spaceru od morza, w bardzo pięknym miejscu w Nea Propontida, …
$285,411
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa w Municipality of Nea Propontida, Grecja
Willa
Municipality of Nea Propontida, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 400 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowa willa o powierzchni 400 m kw. Półpiwnica składa się z 3 magazynów. P…
$1,12M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa 9 pokojów w Municipality of Nea Propontida, Grecja
Willa 9 pokojów
Municipality of Nea Propontida, Grecja
Pokoje 9
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 345 m²
W samym sercu Halkidiki ten oszałamiający dom oferuje uosobienie luksusowego życia. Obecnie …
$2,85M
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 4 pokoi w Municipality of Nea Propontida, Grecja
Willa 4 pokoi
Municipality of Nea Propontida, Grecja
Pokoje 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 160 m²
Piętro -1/-1
Ucieczka do własnego raju w Halkidiki z tego nowo zbudowanego domu w kompleksie. Ciesz się l…
$742,068
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Agencja
Halkidiki Properties
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Willa 2 pokoi w Municipality of Nea Propontida, Grecja
Willa 2 pokoi
Municipality of Nea Propontida, Grecja
Pokoje 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 82 m²
Piętro 1/1
Unikalna maizonette w odległości spaceru od morza, w niezwykłym miejscu w Nea Propontida, w …
$251,162
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Agencja
Halkidiki Properties
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Parametry nieruchomości w Nea Moudania, Grecja

z garażem
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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