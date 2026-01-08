Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy w górach na sprzedaż w Municipla unit of Milies, Grecja

wille
7
domy wolnostojące
3
4 obiekty total found
Dom wolnostojący 1 pokój w Vizitsa, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Vizitsa, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 210 m²
Liczba kondygnacji 1
Dwa oddzielne domy są na sprzedaż w miejscowości Wizytsa, Pelion (pod klucz). Każdy budynek…
$374,541
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa 5 pokojów w Pinakates, Grecja
Willa 5 pokojów
Pinakates, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 270 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż 2- piętrowa willa o powierzchni 270 metrów kwadratowych w Volos- Pilio. Parter s…
$994,875
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 3 pokoi w Vizitsa, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Vizitsa, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda? 1- pi? trowy dom 70 m kw. w Volos- Pilio. Dom składa się z 2 sypialni, salonu, j…
$187,271
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 4 pokoi w Milies, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Milies, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 175 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 3- piętrowy dom 175 m kw w Volos- Pilio. Półpiwnica składa się z jednej sypialni…
$386,245
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Parametry nieruchomości w Municipla unit of Milies, Grecja

z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
