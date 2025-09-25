Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Municipality of Thessaloniki
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Kawalerka

Wynajem długoterminowy studiów w Municipality of Thessaloniki, Grecja

Kawalerka Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Kawalerka 1 pokój w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Apartment for rent in Potamoudia, Kavala of Kavala Prefecture for 300€ (Listing No 3066). An…
$352
za miesiąc
Zostaw prośbę
Kawalerka w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Kawalerka
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Piętro 1
Koń, DEOS: Nowo wybudowany studio 30 m2 na 1 piętrze z autonomicznym ogrzewaniem. Składa się…
$242
za miesiąc
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się