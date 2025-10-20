Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Municipality of Syros and Ermoupoli
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Widok na góry

Domy w górach na sprzedaż w Municipality of Syros and Ermoupoli, Grecja

wille
3
domy wolnostojące
3
3 obiekty total found
Dom wolnostojący 6 pokojów w Kini, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Kini, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 180 metrów kwadratowych w Cykladach. Parter składa …
$702,264
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 4 pokoi w Vari, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Vari, Grecja
Pokoje 4
Powierzchnia 141 m²
Liczba kondygnacji 3
Przestronny 3 Sypialnia z widokiem na morze w Syros, Grecja Ten piękny 141 m kw. semi- dom z…
$368,689
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 7 pokojów w Ligero, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Ligero, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 220 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 220 m kw. Cyklady. Parter składa się z jednej sypialni, salonu z…
$1,05M
Zostaw prośbę
AdriastarAdriastar
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Municipality of Syros and Ermoupoli, Grecja

z Ogród
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się