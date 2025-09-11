Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Municipality of Pallini
  4. Mieszkania
  5. Willa
  6. Basen

Wille z basenem na sprzedaż w Municipality of Pallini, Grecja

Willa Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Willa 1 pokój w Municipality of Pallini, Grecja
Willa 1 pokój
Municipality of Pallini, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 700 m²
Liczba kondygnacji 1
Proponujemy na sprzedaż willę z 1965 r., Która została całkowicie odnowiona w 2014 r. Wewnęt…
$1,17M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Municipality of Pallini, Grecja

z Widok na góry
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się