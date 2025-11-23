Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Municipality of Paiania
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Basen

Mieszkania z basenem na sprzedaż w Municipality of Paiania, Grecja

Glyka Nera Municipal Unit
8
Paiania Municipal Unit
4
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie 5 pokojów w Municipality of Paiania, Grecja
Mieszkanie 5 pokojów
Municipality of Paiania, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 164 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda? w ramach budowy duplex 164 m kw. w Atenach. Duplex znajduje się na półpiwnicy i …
$993,102
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Udać się

Typy nieruchomości w Municipality of Paiania.

2 pokojowe
3 pokojowe

Parametry nieruchomości w Municipality of Paiania, Grecja

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się