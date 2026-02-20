Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Municipality of Nikaia-Agios Ioannis Rentis
  4. Mieszkania
  5. Kawalerka

Kawalerki na sprzedaż w Municipality of Nikaia Agios Ioannis Rentis, Grecja

Kawalerka Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Kawalerka 1 pokój w Municipality of Nikaia Agios Ioannis Rentis, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Municipality of Nikaia Agios Ioannis Rentis, Grecja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Piętro 2
RENTIS URBAN RESIDENCE Apartamenty Inwestycyjne Golden Visa 🇬🇷 Apartamenty w Atenach – G…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Municipality of Nikaia Agios Ioannis Rentis, Grecja

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się