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Domy w górach na sprzedaż w Municipality of Monemvasia, Grecja

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2 obiekty total found
Dom 8 pokojów w Municipality of Monemvasia, Grecja
Dom 8 pokojów
Municipality of Monemvasia, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Stone House w zamku Monemvasia - 1 / 6 Własność za €159,000!W owners.gr, przy modelu współwł…
$181,183
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Monemvasia, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Monemvasia, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 110 m²
Na sprzedaż 1- piętrowy dom 110 m kw. w Peloponezu. Dom składa się z 3 sypialni, salonu z ku…
$442,766
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Municipality of Monemvasia, Grecja

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