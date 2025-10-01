Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Municipality of Megara
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Basen

Domy z basenem na sprzedaż w Municipality of Megara, Grecja

Municipal Unit of Megara
44
5 obiektów total found
Willa 2 pokoi w Municipality of Megara, Grecja
Willa 2 pokoi
Municipality of Megara, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 1-piętrowa willa o powierzchni 120 metrów kwadratowych na Peloponezie. składa si…
$2,11M
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Municipality of Megara, Grecja
Willa 5 pokojów
Municipality of Megara, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda? 2-pi? trowa willa 300 m kw. w Attica. Parter składa się z 2 sypialni, jednej kuc…
$1,87M
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 8 pokojów w Municipality of Megara, Grecja
Dom wolnostojący 8 pokojów
Municipality of Megara, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 240 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 240 m kw. Attica. Półpiwnica składa się z 2 magazynów. Parter s…
$678,856
Zostaw prośbę
Tut TravelTut Travel
Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Megara, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Megara, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 215 m²
Piętro -2/1
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 215 metrów kwadratowych w Attica. Piwnica składa się z jednej s…
$2,52M
Zostaw prośbę
Willa 6 pokojów w Municipality of Megara, Grecja
Willa 6 pokojów
Municipality of Megara, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 350 m²
Piętro 2/1
Na sprzedaż 2-piętrowa willa 350 m kw. Attica. Parter składa się z jednej sypialni, salonu, …
$2,57M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Typy nieruchomości w Municipality of Megara.

wille
domy wolnostojące
szeregowcy

Parametry nieruchomości w Municipality of Megara, Grecja

z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się