  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Municipality of Marathonas
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Basen

Domy z basenem na sprzedaż w Municipality of Marathonas, Grecja

Nea Makri Municipal Unit
62
Marathon
5
Nea Makri
3
11 obiektów total found
Dom wolnostojący 6 pokojów w Kato Souli, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Kato Souli, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 414 m²
Piętro 4/1
Na sprzedaż 4-piętrowy dom w Attica o powierzchni 414 m kw. Piwnica składa się z jednego mag…
$620,334
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Willa 7 pokojów w Municipality of Marathonas, Grecja
Willa 7 pokojów
Municipality of Marathonas, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 360 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 360 metrów kwadratowych w Attyce. Półpiwnica skła…
$1,46M
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Marathonas, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Marathonas, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 430 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 4-piętrowy dom o powierzchni 340 metrów kwadratowych w Attyce. Półpiwnica składa…
$784,195
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Marathonas, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Marathonas, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 151 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom 151 m kw. W Atenach. Dom składa się z 3 sypialni, pokój dzienny z…
$760,786
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Willa 6 pokojów w Municipality of Marathonas, Grecja
Willa 6 pokojów
Municipality of Marathonas, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 460 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 460 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa s…
$1,17M
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Willa 6 pokojów w Municipality of Marathonas, Grecja
Willa 6 pokojów
Municipality of Marathonas, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 600 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2 - piętrowa willa o powierzchni 600 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa…
$2,22M
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Marathonas, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Marathonas, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 197 m²
Piętro 3/1
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 197 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa się z salonu, j…
$497,437
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Dom wolnostojący 4 pokoi w Marathon, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Marathon, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 1- piętrowy dom 200 m ² w Attica. Dom składa się z 3 sypialni, salonu, jednej ku…
$877,831
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Dom wolnostojący 7 pokojów w Municipality of Marathonas, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Municipality of Marathonas, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 570 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 4 piętrowy dom o powierzchni 570 metrów kwadratowych w Attyce. Półpiwnica składa…
$2,93M
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Szeregowiec 4 pokoi w Municipality of Marathonas, Grecja
Szeregowiec 4 pokoi
Municipality of Marathonas, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż maisonette 120 metrów kwadratowych w Attica. Maisonette ma 3 poziomy. Parter skł…
$234,088
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Willa 5 pokojów w Municipality of Marathonas, Grecja
Willa 5 pokojów
Municipality of Marathonas, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 3 piętrowa willa o powierzchni 300 metrów kwadratowych w Attyce. Półpiwnica skła…
$1,11M
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά

