Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Loutraki-Perachora-Agioi Theodoroi Municipality
  4. Mieszkania
  5. Penthouse
  6. Taras

Penthouse z tarasem na Sprzedaż w Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja

Penthouse Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Penthouse 2 pokoi w Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Penthouse 2 pokoi
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 5/5
- Penthouse with a unique 180 degree view of the Gulf of Corinth - It is a top floor apartm…
$416,427
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Sideris Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja

z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się