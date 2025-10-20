Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Municipality of Kifisia
  4. Mieszkania
  5. Willa
  6. Widok na morze

Wille nad morzem na sprzedaż w Municipality of Kifisia, Grecja

Ekali Municipal Unit
6
Willa Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Willa 11 pokojów w Municipality of Kifisia, Grecja
Willa 11 pokojów
Municipality of Kifisia, Grecja
Pokoje 11
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 1 200 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 3 - piętrowa willa o powierzchni 1200 metrów kwadratowych w Atenach. Parter skła…
$7,61M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Municipality of Kifisia, Grecja

z Widok na góry
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się