Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Municipality of Ilida
  4. Mieszkania
  5. Willa
  6. Basen

Wille z basenem na sprzedaż w Municipality of Ilida, Grecja

Willa Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Willa 7 pokojów w Kardamas, Grecja
Willa 7 pokojów
Kardamas, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 630 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2 - piętrowa willa o powierzchni 630 metrów kwadratowych na zachodnim Peloponezi…
$5,27M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Municipality of Ilida, Grecja

z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się