  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Municipality of Galatsi
  4. Mieszkania
  5. Szeregowiec
  6. Widok na góry

Domy Szeregowe w górach w Municipality of Galatsi, Grecja

1 obiekt total found
Szeregowiec 5 pokojów w Municipality of Galatsi, Grecja
Szeregowiec 5 pokojów
Municipality of Galatsi, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 181 m²
Piętro 2/1
Na sprzedaż w Atenach maizonette o powierzchni 181 metrów kwadratowych. Maisonette ma 2 pozi…
$608,629
Parametry nieruchomości w Municipality of Galatsi, Grecja

