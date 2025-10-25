Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Mieszkania z ogrodem na sprzedaż w Municipality of Agios Dimitrios, Grecja

3 obiekty total found
Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Agios Dimitrios, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Agios Dimitrios, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartment A1– Aura Residence, Agios Dimitrios Description Apartment A1 at Aura Residen…
$249,492

Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Agios Dimitrios, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Agios Dimitrios, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartment A2 – Aura Residence, Agios Dimitrios Description Apartment A2 at Aura Reside…
$266,898

Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Agios Dimitrios, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Agios Dimitrios, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 31 m²
Piętro 4/5
Apartment D2 – Aura Residence, Agios Dimitrios on the 4TH FLOOR OF THE BUILDING Descripti…
$266,898

