  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Municipality of Agioi Anargyroi-Kamatero
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Widok na góry

Mieszkania w górach na sprzedaż w Municipality of Agioi Anargyroi Kamatero, Grecja

1 obiekt total found
Mieszkanie 4 pokoi w Municipality of Agioi Anargyroi Kamatero, Grecja
Mieszkanie 4 pokoi
Municipality of Agioi Anargyroi Kamatero, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
Piętro 1/1
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 120 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na drugim pię…
$282,228
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
