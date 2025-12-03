Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wille z basenem na sprzedaż w Municipal Unit of Velos, Grecja

1 obiekt total found
Willa 8 pokojów w Nerantza, Grecja
Willa 8 pokojów
Nerantza, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 500 m²
Piętro 1/1
Na sprzeda? 1- pi? trowa willa 500 m kw. w Peloponezu. Willa składa się z 5 sypialni, 3 salo…
$2,88M
