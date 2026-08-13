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Mieszkania na sprzedaż w Municipal Unit of Nea Filadelfeia, Grecja

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1 obiekt total found
Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Nea Philadelfia Nea Chalkidona, Grecja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 1/5
🇬🇷 Nieruchomość w Nea Philadelphia, AtenyInwestowanie w przyszłość Europy z atmosferą komfor…
$276,489
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Parametry nieruchomości w Municipal Unit of Nea Filadelfeia, Grecja

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