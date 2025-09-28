Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy nad morzem na sprzedaż w Municipal Unit of Megara, Grecja

Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Megara, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Megara, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 1-piętrowy dom 80 m ² w Attica. Dom składa się z 3 sypialni, salonu, jednej kuch…
$193,123
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 1 pokój w Vlychada, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Vlychada, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 670 m²
Liczba kondygnacji 1
Domek o powierzchni 670 metrów kwadratowych na sprzedaż w Nea Peramos, Attyka. Pierwsze pięt…
$1,64M
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Megara, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Megara, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 180 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa s…
$2,93M
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Megara, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Megara, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 1/1
Na sprzedaż 1-piętrowy dom 60 metrów kwadratowych w Attica. Dom składa się z 2 sypialni, pok…
$222,384
Zostaw prośbę
Willa 6 pokojów w Municipality of Megara, Grecja
Willa 6 pokojów
Municipality of Megara, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 350 m²
Piętro 2/1
Na sprzedaż 2-piętrowa willa 350 m kw. Attica. Parter składa się z jednej sypialni, salonu, …
$2,57M
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Municipality of Megara, Grecja
Willa 5 pokojów
Municipality of Megara, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda? 2-pi? trowa willa 300 m kw. w Attica. Parter składa się z 2 sypialni, jednej kuc…
$1,87M
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Megara, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Megara, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 215 m²
Piętro -2/1
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 215 metrów kwadratowych w Attica. Piwnica składa się z jednej s…
$2,52M
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 6 pokojów w Municipality of Megara, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Municipality of Megara, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 230 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 3 piętrowy dom o powierzchni 230 metrów kwadratowych w Attyce. Półpiwnica składa…
$351,132
Zostaw prośbę
Szeregowiec 5 pokojów w Municipality of Megara, Grecja
Szeregowiec 5 pokojów
Municipality of Megara, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 182 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 182 metrów kwadratowych w Attyce .Maisonette ma 3 poz…
$321,871
Zostaw prośbę
Willa 2 pokoi w Municipality of Megara, Grecja
Willa 2 pokoi
Municipality of Megara, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 1-piętrowa willa o powierzchni 120 metrów kwadratowych na Peloponezie. składa si…
$2,11M
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Megara, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Megara, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 290 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 290 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa się z 2 sypialni…
$585,220
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Megara, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Megara, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 90 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa się …
$257,497
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Megara, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Megara, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 130 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa się z salonu, je…
$374,541
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 9 pokojów w Municipality of Megara, Grecja
Dom wolnostojący 9 pokojów
Municipality of Megara, Grecja
Pokoje 9
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 3 piętrowa willa o powierzchni 400 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa s…
$2,05M
Zostaw prośbę
Szeregowiec 5 pokojów w Municipality of Megara, Grecja
Szeregowiec 5 pokojów
Municipality of Megara, Grecja
Pokoje 5
Powierzchnia 182 m²
Liczba kondygnacji 3
Kamienica jest na sprzedaż w nadmorskiej wiosce w Attyce. Powierzchnia trzypoziomowego domu …
$222,384
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 8 pokojów w Municipality of Megara, Grecja
Dom wolnostojący 8 pokojów
Municipality of Megara, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 240 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 240 m kw. Attica. Półpiwnica składa się z 2 magazynów. Parter s…
$678,856
Zostaw prośbę
Szeregowiec 1 pokój w Municipality of Megara, Grecja
Szeregowiec 1 pokój
Municipality of Megara, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż maisonette o powierzchni 130 metrów kwadratowych w Loutraki .Maisonette ma pozio…
$234,088
Zostaw prośbę
Szeregowiec 8 pokojów w Vlychada, Grecja
Szeregowiec 8 pokojów
Vlychada, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 218 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 218 metrów kwadratowych w Attyce .Maisonette ma pozio…
$702,264
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w Municipal Unit of Megara, Grecja

