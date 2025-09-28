Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Municipal Unit of Megara
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Widok na góry

Domy w górach na sprzedaż w Municipal Unit of Megara, Grecja

wille
18
domy wolnostojące
13
szeregowcy
12
11 obiektów total found
Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Megara, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Megara, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 1-piętrowy dom 80 m ² w Attica. Dom składa się z 3 sypialni, salonu, jednej kuch…
$193,123
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Megara, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Megara, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 180 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa s…
$2,93M
Zostaw prośbę
Szeregowiec 4 pokoi w Municipality of Megara, Grecja
Szeregowiec 4 pokoi
Municipality of Megara, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż dwupoziomowy maisonette o powierzchni 95 metrów kwadratowych w Attyce. Maisonett…
$210,679
Zostaw prośbę
AdriastarAdriastar
Dom wolnostojący 6 pokojów w Municipality of Megara, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Municipality of Megara, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 230 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 3 piętrowy dom o powierzchni 230 metrów kwadratowych w Attyce. Półpiwnica składa…
$351,132
Zostaw prośbę
Szeregowiec 5 pokojów w Municipality of Megara, Grecja
Szeregowiec 5 pokojów
Municipality of Megara, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 182 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 182 metrów kwadratowych w Attyce .Maisonette ma 3 poz…
$321,871
Zostaw prośbę
Willa 2 pokoi w Municipality of Megara, Grecja
Willa 2 pokoi
Municipality of Megara, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 1-piętrowa willa o powierzchni 120 metrów kwadratowych na Peloponezie. składa si…
$2,11M
Zostaw prośbę
ResideReside
Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Megara, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Megara, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 290 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 290 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa się z 2 sypialni…
$585,220
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Megara, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Megara, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 130 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa się z salonu, je…
$374,541
Zostaw prośbę
Szeregowiec 5 pokojów w Municipality of Megara, Grecja
Szeregowiec 5 pokojów
Municipality of Megara, Grecja
Pokoje 5
Powierzchnia 182 m²
Liczba kondygnacji 3
Kamienica jest na sprzedaż w nadmorskiej wiosce w Attyce. Powierzchnia trzypoziomowego domu …
$222,384
Zostaw prośbę
Atlas PropertyAtlas Property
Dom wolnostojący 8 pokojów w Municipality of Megara, Grecja
Dom wolnostojący 8 pokojów
Municipality of Megara, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 240 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 240 m kw. Attica. Półpiwnica składa się z 2 magazynów. Parter s…
$678,856
Zostaw prośbę
Szeregowiec 1 pokój w Municipality of Megara, Grecja
Szeregowiec 1 pokój
Municipality of Megara, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż maisonette o powierzchni 130 metrów kwadratowych w Loutraki .Maisonette ma pozio…
$234,088
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w Municipal Unit of Megara, Grecja

z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się